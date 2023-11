Willicher Stadtrat Haushaltsentscheidung auf kommendes Jahr verschoben

Der Willicher Stadtrat hat in bemerkenswerter Einigkeit die Haushaltsberatung für den Haushalt 2024 auf das kommende Jahr verschoben. Damit folgten alle politischen Vertreter einem Antrag der FDP. Schon in der Anmoderation des der Sitzung sprach sich Bürgermeister Christian Pakusch (CDU) für eine Verschiebung aus. Zwar seien 1,3 Millionen Euro vom Land eingegangen, Bundesmittel aber weiter in der Schwebe. „Die aktuellen Entwicklungen rund um den Bundeshaushalt mit Milliarden-Loch und vielen Diskussionen in der Ampel sorgen für Unwägbarkeiten. Aktuell liegen wir bei -7,6 Millionen Ergebnis“, hatte er eröffnet.