Ratssitzung Willich Rat soll Haushaltssperre auch formal beschließen

Für den Bürger wären die Auswirkungen aber in jedem Fall gering. Nach aktuellen Vorgaben sind vor allem interne Ausgaben der Verwaltung betroffen. So geht es um die Neuausstattung von Büros, Sanierunsmaßnahmen, die in den Bereich der Schönheitsreparatur fallen, oder die Vergabe an Aufträgen und Gutachten an Drittfirmen. Solche Ausgaben werden unter der Haushaltssperre einer besonders strengen Prüfung unterzogen.