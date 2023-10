Planungsausschuss Willich Pilotprojekt für Pfandflaschenringe beschlossen

Im September hatte der Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen (AGS) über das Thema beraten, aber die Entscheidung letztlich dem Planungsausschuss übertragen. In der Diskussion sei der Vorschlag entstanden, „in einer Testphase sechs bis sieben Flaschenhalterungen in der Innenstadt an Masten zu installieren. Eine Flaschenhalterung soll zudem am Sport- und Freizeitzentrum an einem Mast installiert werden“, so die Verwaltung weiter.