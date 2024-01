Verkehr in Willich Planungsausschuss befürwortet acht Fahrradstraßen

Ein weiteres Straßenverkehrsthema kam aus dem Projekt „Lebendige Straßen“, das im August 2023 im Planungsausschuss vorgestellt worden war. Danach soll die Grabenstraße in Willich umgestaltet werden. Die Verwaltung will jetzt bei der Straßenverkehrsbehörde einen „Feldversuch“ beantragen, bei dem der Abschnitt zwischen Brauereistraße und Peterstraße/Friedrichstraße für eine gewisse Zeit zur Einbahnstraße umgewidmet wird. Weil die parallel zur Grabenstraße verlaufende Kreuzstraße eine in südlicher Richtung führende Einbahnstraße ist, soll die Einbahnstraßen-Regelung auf der Grabenstraße in nördlicher Richtung vorgeschrieben werden, so die Verwaltung. Laut Verkehrsplaner Tim Orth soll der Feldversuch zuerst im Teilstück vorgenommen und ausgewertet werden. Wenn sich diese Zeit als Erfolg herausstellt, soll der Versuch auf die ganze Straße (womöglich bis Burg- bzw. bis Neusser Straße) ausgedehnt werden.