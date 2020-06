Heimwerker-Service aus Willich : Corona als berufliche Chance genutzt

Willich Der Willicher Nabil Daadouai hat einen Hausmeister-Service ins Leben gerufen. Hauptberuflich arbeitet er für die Stadt Willich und kümmert sich unter anderem um die Flüchtlingsunterkünfte.

„Nabil macht’s!“, heißt es kurz und knapp auf dem blauen Flyer, der einen Mann mit gleich sechs Armen zeigt, die allesamt mit Handwerkszeug bestückt sind. Die gezeichnete Person ist Nabil Daadouai – und so, wie er dargestellt wird, kommt er auch daher. Der Willicher ist voller Power. In Zeiten von Corona hat sich der 45-Jährige mit einem Nebengewerbe selbstständig gemacht. Er bietet einen Hausmeisterservice an.

„Ich habe festgestellt, dass bedingt durch Corona Arbeiten nicht ausgeführt werden konnten, weil Mitarbeiter fehlten. Überall mangelte es an etwas. Da kam mir die Idee, mich selbstständig zu machen und Hilfe für die vielen kleineren und größeren Dinge im Alltag anzubieten“, sagt Daadouai, der hauptberuflich als Hausmeister in Vollzeit bei der Stadt Willich angestellt ist und unter anderem für die Flüchtlingsunterkünfte der Stadt zuständig ist.

Am 1. April dieses Jahres startete Daadouai mit seinem Nebengewerbe, 15 Stunden pro Woche arbeitet er in seinem „Nebenjob“. „Im Prinzip ist es mein Hobby. Ich komme aus einer großen Familie und habe einen großen Freundeskreis. Da ist man irgendwie immer handwerklich im Einsatz und hilft bei Umzügen oder Renovierungen. Man wird zum Allrounder“, erzählt Nabil Daadouai. Das alles bietet er nun gegen einen Stundensatz in einem Zehn-Minuten-Abrechnungstakt oder für einen vorher ausgemachten Festpreis an.