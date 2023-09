Am Sonntag im Gründerzentrum Willicher Kunstverein lädt zur Ausstellung „Alles Fließt“

Als 1985 der Kunstverein Willich gegründet wird, haben Menschen noch nie vom Internet gehört. Der Eiserne Vorhang trennt Deutschland, und Helmut Kohl ist ein junger Kanzler, gerade zwei Jahre im Amt. Seitdem hat sich die Welt deutlich verändert, der Willicher Kunstverein aber blieb und hat heute über 100 Mitglieder. Mit einer kurzen Corona-Pause veranstaltet der Verein jedes Jahr seine Jahresausstellung. „Ich kann nicht ganz genau sagen, wie das in den 80ern war, aber in den vergangenen zehn Jahren war es von Corona, als eine Ausstellung ausfiel, abgesehen, immer so“, sagt Klaus Behrla, der heutige Vereinsvorsitzende und Kurator der entsprechend traditionsreichen Ausstellung, die am Sonntag, 10. September, im Willicher Gründerzentrum an der Gießerallee 19 stattfindet.