Kunstverein Willich Kunstexkursion in die Niederlande weiß zu überzeugen

Der Willicher Kunstverein tut für seine Mitglieder traditionell weit mehr, als die Organisation von Ausstellungen. So gehören regelmäßige Exkursionen zum festen Programm, was den Verein auch für Menschen interessant macht, die selbst keine aktiven Kustschaffenden sind. Nun ging es für 37 Mitglieder in einer abwechslungsreichen Reise mit intensivem Programm in die Niederlande. Die erste Station der Fahrt war Utrecht, wo eine geführte Stadtbesichtigung in der historischen Altstadt und eine Führung im Rietveld-Schröder-Haus, das als UNESCO Welterbe zu den wichtigsten Bauwerken der De-Stijl-Bewegung gehört und 1924 nach einem Entwurf des niederländischen Architekten Gerrit Rietfeld erbaut wurde, auf dem Plan stand.