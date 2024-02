Kinderhilfe in Willich Kinderschutzbund geht mit viel Energie ins neue Jahr

Sie hat auch ein weiteres Projekt angestoßen: eine Wellenrutsche, die am neuen Outdoor-Fitnessplatz in Anrath gebaut wird. „Das machen wir in Zusammenarbeit mit der Stadt. Finanzieren werden die 13.000 Euro am Ende wir. Allerdings hat Bürgermeister Chritian Pakusch hier gute Vorarbeit geleistet. Dadurch ist die Sparkassenstiftung durch eine Großspende sehr massiv beteiligt“, sagt Jäschke.