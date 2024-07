Jugendarbeit in Willich Kinderschutzbund eröffnet Hügelwellenrutsche

Das Projekt stand bei den Verantwortlichen des Kinderschutzbundes Willich seit einiger Zeit hoch auf der Agenda: Die Wellenrutsche auf dem Outdoor-Fitnessplatz in Anrath, direkt hinter den Büroräumen des Kinderschutzbundes selbst und des Sozialkaufhauses Wühlmaus. „Wir wollen hier auf dem Fitness- und Spielplatz ein weiteres Element installieren, um für die Kinder in der Umgebung ein weiteres schönes Highlight zu bieten und auch bei Veranstaltungen, die wir hier in den Räumen haben, etwas anbieten zu können“, sagte die Vorsitzende des Kinderschutzbundes, Barbara Jäschke, bereits im vergangenen Sommer zu dem Projekt.