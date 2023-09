Finanzen in Willich Externe Faktoren bestimmen den Haushaltsansatz

Größte Kostenblöcke sind Personal mit 52,27 Millionen Euro, Investitionen mit 39,47 Millionen (allein 19,69 Mio Baumaßnahmen) und die Keisumlage in Höhe von 28,76 Millionen. Ein starker Kostentreiber beim Personal war der Tarifabschluss im Frühjahr, der die Kosten um zehn Prozent, also rund 4,5 Millionen Euro, in die Höhe trieb. Ein weiteres Problem: Die Finanzierungshilfe, mit der Kosten von Corona und Ukraine-Krieg auf 50 Jahre gestreckt werden können, läuft 2024 aus. Im laufenden Haushalt hatte sie noch 9,71 Millionen Euro zum Ergebnis beigetragen.