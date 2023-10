Profi-Fußballer aus Willich Ibrahim Nadir will Karriere in Südost-Asien fortsetzen

Dass Ibrahim Nadir ein Weltenbummler ist, das ist nach wenigen Worten des Gesprächs mit ihm zu merken.Kostenpflichtiger Inhalt Nach einer Zeit in den USA auf dem College Kostenpflichtiger Inhalt spielte er die vergangene Saison in Neuseeland. Die Saison Down Under ist nun beendet, und der 25 Jahre alte Flügelstürmer blickt auf ein persönlich sehr erfolgreiches, aber aufreibendes Jahr zurück.