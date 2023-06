Deutscher Meister Deutschlands bester Programmierer kommt aus Willich

Kaum ein Thema steht dieser Tage auf allen politischen, gesellschaftlichen und unternehmerischen Ebenen so im Fokus, wie Digitalisierung. Leider wird diese in vielen Fällen eher als Schlagwort genutzt, denn inhaltlich sinnvoll umgesetzt. Einer, der hier entschieden einen anderen Weg geht und auch seinen persönlichen Beitrag leisten will, ist der Willicher Daniel Kalisch. Der 21 Jahre alte duale Student bei der Telekom nahm unlängst zum zweiten Mal bei den Deutschen Meisterschaften im Programmieren Teil und räumte auf der ganzen Linie ab. In zwei Kategorieren trat er an: Skill08 „Mobile Application Development“ (Smartphone Apps) und Skill09 „IT Software Solutions for Business“ (Computer Apps). Beide Male holte er Gold.