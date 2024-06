Willicher Programmierer Daniel Kalisch will weltbester Programmierer werden

Die Position Deutschlands in der Welt sei auch besser als ihr Ruf. „Sicher gibt es einige Topnationen in der IT. Die sind auch nicht überraschend: China, Südkorea, Indien oder USA. Aber auch Deutschland steht gut da. In der Spitze können wir mithalten, und auch in der Tiefe haben wir gute Programmierer. Wir haben vielleicht aktuell nicht die ganz große Start-up-Szene mit sogenannten Unicorns, also Start-ups, die über eine Milliarde wert sind, aber wir haben eine tolle Szene, und da werden auch gute Unternehmen rauskommen“, sagt er.