Am 9. September : Der Willicher Berufsinformationstag ist diesmal digital

Der Willicher Berufsinformationstag findet diesmal digital statt. Foto: dpa-tmn/Franziska Gabbert

Willich Zwölf Firmen und Hochschulen präsentieren sich am 9. September per Video im Internet. Zuschauen und Fragen stellen zum Thema Beruf und Ausbildung kann jeder Zuschauer.

Der inzwischen gut eingeführte und in den vergangenen Jahren von Firmen wie besuchenden Schülern sehr gut angenommene BIT (Berufsinformationstag) der Stadt Willich kann wegen der Pandemie und der damit verbundenen Schutzverordnungen diesmal nicht wie gewohnt stattfinden. Aber: Silke Schleusener von der Willicher Wirtschaftsförderung, die den BIT aufgebaut und betreut hat, geht neue Wege: Der BIT 2020 wird, quasi virtuell, digital am Mittwoch, 9. September, stattfinden.

„Real“ werden sich Schüler und anbietende Firmen also nicht treffen, aber eben trotzdem „live und in Farbe“ – im Netz, als Livestream. Dafür waren vorab viele Gespräche, Überzeugungsarbeit und konkrete Vorproduktion nötig, aber jetzt steht das Ganze: Faktisch sind zwölf Firmen, Unternehmen und Hochschulen aus der Region am Start, die den neuen Weg mitgehen und sich also am Mittwoch von 8.15 bis 14 Uhr präsentieren werden.

Jeder Stream dauert rund 15 Minuten, hauptsächlich geht es um das Thema Ausbildung. Gedacht ist das Ganze so, dass die Firmen, Unternehmen oder auch eine Hochschule sich kurz vorstellen und dann „live“ befragt werden können – konkret von Schülern der teilnehmenden Schulen: dem Lise-Meitner Gymnasium, der Robert-Schuman-Europaschule und dem Rhein-Maas Berufskolleg. Es können sich aber auch andere Interessierte übers Netz in den Stream „einklinken“ und teilnehmen – „das Ganze ist sowieso ein offener Prozess, außerdem eine echte Premiere, und wir sind natürlich unglaublich gespannt, wie die Resonanz sein wird“, so Schleusener, die hofft, dass das Projekt technisch möglichst reibungslos funktioniert.

Gehostet wird das Ganze über www.was-willich-machen.de, dort ist dann der BIT-Stream live am 9. September ab 8.15 Uhr auch zu finden. Passende Kurzvideos zu den ausbildenden Firmen sind dann auch auf dem YouTube-Kanal der Stadt hinterlegt und dort später „nachsehbar“. Apropos: Wer in Sachen „Berufsinformation“ oder zum BIT selbst Fragen hat oder Infos möchte, ist per E-Mail unter meinefrage@was-willich-machen.de schon jetzt an der richtigen Adresse.

Folgende Partner sind mit der Stadt auf neuen Wegen unterwegs und am 9. September im Stream zu folgenden Zeiten am Start:

Hanspach-Bieber und Partner: 8.15 bis 8.30 Uhr;

Apothekerkammer Nordrhein und Apothekenverband Nordrhein: 8.45 bis 9 Uhr;

Bundeswehr: 9.15 bis 9.30 Uhr;

IHK Ausbildungs-GmbH: 9.45 bis 10 Uhr;

Hochschule Niederrhein: 10.15 bis 10.30 Uhr;

Bildungszentren des Baugewerbes (BZB): 10.45 bis 11 Uhr;

American Institute for Foreign Study (AIFS) GmbH: 11.15 bis 11.30 Uhr;

Europäische Fachhochschule Rhein/Erft GmbH: 11.45 bis 12 Uhr;

Handwerkskammer Düsseldorf: 12.15 bis 12.30 Uhr;

Fontys Venlo University of Applied Sciences: 12.45 bis 13Uhr;

Lebenshilfe Kreis Viersen: 13.15 bis 13.30 Uhr;

IST – Hochschule für Management: 13.45 bis 14 Uhr.

