Einzelhandel in Anrath Werbering Anrath sucht neuen Vorsitzenden

Dabei sei die Zusammenarbeit mit dem Stadtmanagement und -marketin ein zentraler Punkt für den Werbering. „Wir haben viele Veranstaltungen, die wir zusammen organisieren. Generell kann der Werbering natürlich auch ganz eigene Projekte auf die Beine stellen. Aber wir machen auch viel gemeinsam. Ein Beispiel ist der Pop-Up-Biergarten am Alleeschulhof am Wochenende. Wir planen aber auch weitere große Events. Dazu zählt ein Halloweenmarkt oder ein Weihnachtsmarkt. Diese sollen auch in jedem Falle stattfinden“, erläutert er weiter.