Über der Diskothek „Melody“ : Stadt kann den Willicher Kino-Verein fördern

Willich Bis 1985 gab es ein Kino in Willich. Ein Verein möchte es wiedereröffnen und dort zehn Film-Vorführungen pro Woche anbieten. Derzeit wird noch von Grund auf saniert.

Der Verein „Lichtspiel-Theater Willich“ ist nach den „Kulturförderrichtlinien der Stadt Willich“ förderwürdig – dieser Beschlussempfehlung der Willicher Verwaltung folgten jetzt die Mitglieder des Ausschusses für Kultur und Brauchtum einstimmig. Nicole Düser, Vorstandsmitglied des Kino-Vereins, hatte den Politikern das Konzept für das neue Kino in Willich vor der Abstimmung erläutert. „Lichtspiel-Theater Willich“ wird den Saal über der Discothek „Melody“ (Kreuzstraße 58) nutzen, in dem schon bis zum Jahr 1985 ein Kino betrieben worden ist.

Der Verein rechnet – in einer vorsichtig dimensionierten Kalkulation – mit jährlichen Umsatzerlösen aus Ticketverkauf, Werbung, Vermietung und Gastronomie in Höhe von rund 77.500 Euro. Demgegenüber stehen Kosten von insgesamt rund 100.000 Euro – was einen Zuschussbedarf von rund 30.000 Euro im Jahr bedeutet. Wie dieses Defizit ausgeglichen werden soll, war allerdings nicht Thema der Sitzung. Es ging rein um die Frage, ob die Politiker den Verein als „kulturtreibend“ nach den 2015 verabschiedeten Kulturförderrichtlinien anerkennen wollten. Die so anerkannten Vereine erhalten Zuschüsse von der Stadt, müssen sie aber jährlich neu beantragen.