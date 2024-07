Bei Beantragung des Unterhaltsvorschusses Die Stadt Willich treibt die Digitalisierung weiter voran

Priorisiert wird also fortan der digitale Weg. So liegen auch direkt alle Daten in nutzbarer Form vor und müssen nicht gesondert erfasst werden. Wer den dennoch nicht beschreiten will oder kann, kann aber auch in der nach wie vor möglichen Papierform analog beantragen, betonen die Verantwortlichen. „Der Weg in die Zukunft ist aber ganz klar der digitale“, sagt auch Bianca Fleuth, Digitalisierungsbeauftragte im Geschäftsbereich Soziales.