Tag der offenen Tür : Der Unimog steht im Mittelpunkt des Willicher Nutzfahrzeugmuseums

Willich Unimogs, so weit das Auge reicht, stehen vor dem Willicher Nutzfahrzeugmuseum und auf der eigens gesperrten Straße. Auf Hochglanz polierte Modelle parken neben weiteren Universal-Motor-Geräten, denen man die tägliche Arbeit ansieht.

Gewaltige Reifen, Fahrerkabinen, die teilweise regelrecht erklommen werden müssen, und Fahrzeuge, die dank aufgeklappter Motorhaube einen Blick in PS-starke Motoren ermöglichen. Dazu kommen schwere Traktoren und landwirtschaftliches Zubehör wie Eggen, Roder und Co. Menschenmengen, die entlang der Fahrzeugreihen schlendern, Fotos machen, staunen und immer wieder zu Gesprächen stehen bleiben. Die über 70 Fahrzeuge lassen so manches Besucherherz höher schlagen. Zum wiederholten Mal hat Klaus Rabe vom Nutzfahrzeugmuseum zu einem Tag der offenen Tür eingeladen, wobei diesmal die Unimogs im Mittelpunkt stehen.

Ob jung oder alt – die Begeisterung über das Event steht Ausstellern wie in Besuchern ins Gesicht geschrieben. Und so mancher Besucher nimmt sich einen Unimog zumindest in Modellform mit nach Hause. Wobei der MBtrac 1600 Turbo besonders beliebt ist. „Das ist unsere Sonderanfertigung in Olivgrün und Weiß. Wir haben 350 Stück machen lassen. Mehr gibt es nicht, wenn weg, dann weg“, sagt Rabe, der selbst mit Begeisterung entlang der Ausstellerreihen schlendert.