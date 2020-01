Neues Angebot : Der TV Anrath lädt zum ersten Gesundheitstag ein

Anrath Der Turnverein präsentiert am Sonntag seine Angebote und gibt Tipps rund ums Thema Bewegung.

Im Zeitraum von 13 bis 18 Uhr gibt es in der kleinen Turnhalle am Lise-Meitner-Gymnasium an der Hausbroicher Straße und in der TVA Geschäftsstelle an der Neersener Straße 53 in Anrath Impulse für ein gesundes und bewegtes Jahr. Vorgestellt werden beim Gesundheitstage des TV Anrath unter anderem wirbelsäulengerechte Gymnastik, Yoga, Hockergymnastik, Pilates, Koordinationstraining „Fitness auch für den Kopf“ und Gymnastik in Anlehnung an Feldenkrais. Besucher haben die Möglichkeit, an Ort und Stelle an den Angeboten teilzunehmen, und Ansprechpartner stehen für Fragen der Besucher direkt zur Verfügung. Vorträge über die Zusammenhänge und positiven Einflüsse von Bewegung auf die körperliche und geistige Gesundheit ergänzen das Programm des ersten TVA-Gesundheitstages.