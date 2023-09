Nachfolge der Beigeordneten Brigitte Schwerdtfeger Willicher CDU kritisiert Grünen-Vorstoß scharf

Der Ton in der Willicher Kommunalpolitik wird rauer. In der vergangenen Woche hatten die Grünen in einer Pressemitteilung gefordert, in der Nachfolge von Brigitte Schwerdtfeger neue Wege zu gehen und keinesfalls eine weitere Beigeordneten-Stelle zu schaffen. Darauf reagiert die CDU nun scharf.