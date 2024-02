Musik in Schiefbahn Eintracht-Sänger suchen Verstärkung

Die Chor-Partnerschaft besteht seit 55 Jahren und war eine der ersten, die in Folge der Städte-Partnerschaft Linselles-Schiefbahn (damals noch eigenständig) zustande kam. „Wir waren zuletzt im Oktober 2023 in Linselles. Da hatte uns die Bürgermeisterin Isabelle Pollet eingeladen. Ich kenne sie noch aus der Zeit, als sie ein kleines Mädchen war“, erinnert sich Peter Klenner, der Vorsitzende des MGV Eintracht Schiefbahn. Sie wurde 2022 zur Bürgermeisterin Linselles gewählt. Als weitere Veranstaltungen sind in diesem Jahr wieder Auftritte bei kirchlichen Veranstaltungen, im Hubertusstift und auf den Seniorenfesten geplant.