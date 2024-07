Planungsausschuss Willich Über 5,5 Millionen Euro für Kanalsanierung an der Industriestraße

„Kurzfristig handeln“ muss der Abwasserbetrieb der Stadt allerdings auf der Neusser Straße. Dort verlegen die Stadtwerke derzeit in einem Großprojekt neue Versorgungsleitungen für Gas und Wasser sowie ein Leerrohr. Dabei hat sich herausgestellt, dass der Regenwasserkanal und die Regenwassergrundstücksanschlussleitungen so schadhaft sind, dass alles kurzfristig saniert werden muss. in einem soll der Regenwasserkanal dann von DN 500 auf DN 700 aufgeweitet werden. Betroffen ist der Bereich Neusser Straße zwischen Graben- und Martin-Rieffert-Straße. Für die Anwohner heißt das, dass sie noch länger mit Beeinträchtigungen und Sperrungen auf der Neusser Straße leben müssen. Auf der anderen Seite bestehe durch die Synergie nicht das Risiko, dass die Straße in einiger Zeit wieder aufgerissen werden muss, so Marc Ostermann (Abwasserbetrieb). Paul Schrömbges (CDU) bat darum, auch die Umleitungsstraßen zu berücksichtigen und eventuelle Schäden zu beheben.