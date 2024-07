Schützenfest in Neersen Ein König aus familiärer Tradition regiert Neersen

„Das besondere an unserem Königshaus 2024 sind sicherlich, dass Kevin die Familiengeschichte seines Vaters und Kaisers Eckhard fortschreibt und dass zwei Mitglieder sowohl aktives Mitglied in unserer Bruderschaft als auch im befreundeten Verein Klein-Jerusalem sind“, schildert Präsident Schäfer das Königshaus. Zur Gruppe gehören als erster Minister Noel Weiß, langjähriger Freund des Königs und begeisterter Musiker. Mit dem Schützenwesen kam er als Kind in Kontakt, weil ein großer Teil der Familie musiziert. Anfang 2023 war er – erst als passives Mitglied – den „Stramme Jonges“ beigetreten. Zweiter Minister ist Jannik Holter (29 Jahre), ebenfalls Mitglied der Fahnengruppe und aktiv in Klein-Jerusalem. Königsoffizier ist Mats Holthausen, mit 31 Jahren „der Opa“ im Königshaus, wie er schreibt. Er erlebte mit fünf Monaten in Anrath sein erstes Schützenfest und ist seit 2012 Mitglied der Jugendabteilung im Schützenverein Klein-Jerusalem.