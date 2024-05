Eva-Lorenz-Umweltstation Tag der offenen Tür des Nabu am Neersener Schlosspark

Mit einem abwechslungsreichen Programm, das die ganze Familie ansprechen soll, laden die Eva-Lorenz-Umweltstation (ELU) und der Naturschtuzbund Willich (Nabu) für Sonntag, 23. Juni, zum Tag der offenen Tür an der Eva-Lorenz-Umeltstation (ELU) im Neersener Schlosspark ein. An der Pappelallee 20a, wie die offizielle Adresse der Umweltstation lautet, dreht sich dann von 12 bis 17 Uhr alles rund ums Wasser sowie die Tiere und die Pflanze des Jahres. Auch die jungen Besucher sollen, so der Nabu, auf ihre Kosten kommen. Zu den Kinder-Aktionen gehören unter anderem eine Wasser-Rallye sowie kreative Bastel- und Malaktionen.