Naturschutz in Willich Abstimmungswettkampf mit der Zigarettenkippe

Bei dem Kasten handelt es sich um ein Kippenbarometer. Das Prinzip ist einfach: Der Edelstahlkasten besteht aus zwei Fächern, in die Zigarettenstummel geworfen werden können. Statt wild in der Umwelt entsorgt zu werden, was oftmals passiert, können Raucher vielmehr mit den Überbleibseln abstimmen. „Jede Kastenseite kann mit einem beliebigen Abstimmungssymbol versehen werden und Raucher können sich entscheiden, wofür sie mit ihrer Kippe eine Stimme geben wollen“, erläutert Benno Grafke. Klaus Keipke, der die Internetseite zu Wildem Müll betreut, entdeckte die formschönen Kästen zusammen mit seiner Frau Ilona am Strand von Burhave. Die per Foto benachrichtigen Grafkes waren begeistert. „Es war ein Aufdruck des dortigen Nabu drauf. Ich habe Kontakt aufgenommen und bin so letztendlich an den Produzenten gekommen, die Firma Barghorn in Brake“, sagt Kaus Keipke. Vor dem Hintergrund, dass Elita Grafke die Idee der Kippenbarometer schon länger mit sich trägt und Willichs Bürgermeister Christian Pakusch der generellen Installation dieser Barometer positiv gegenüberstand, konnte eine Bestellung von zehn Barometern getätigt werden. „Das Unternehmen hat uns einen hervorragenden Preis gemacht“, sagt Elita Grafke, die die Barometer dank projektbezogener Spenden kaufen konnte.