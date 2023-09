Naturschutz in Willich Nabu untersucht Schottergärten wissenschaftlich

Die sogenannten Schottergärten sind seit vielen Jahren Gegenstand hitziger Debatten. Für die einen sind sie Ausdruck persönlicher Freiheit und haben einen praktischen Chic, für die anderen sind sie Symptom und Symbol für fast alles, was in unserer Gesellschaft schief läuft: Zerstörung der Biodiversität, Flächenversiegelung, Klimakrise und Überflutungen. All das führen Naturschützer – auch – auf diese Gärten zurück.