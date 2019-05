Männerchor Orpheus Anrath : Ein Blick ins neue Orpheum

Bernd Straeten, Vorsitzender des Männerchors Orpheus, ist stolz auf den Proberaum unterm Dach. Foto: Norbert Prümen

Anrath Für viele überraschte Blicke sorgte der Tag der offenen Tür im Orpheum. Die Besucher waren erstaunt, wie schön das Vereinsheim des Männerchors Oprheus 1863 Anrath geworden ist. Wobei nicht nur der Männerchor die Räume nutzt.

„Unser eigentlicher Eingang ist vorn zur Fadheider Straße hin. Aber da wir heute das Zelt, den Grill und das Karussell ,Am Wasser’ aufgebaut haben, nutzen wir unsere Fluchttür als Eingang“, sagt Bernd Straeten, der gerade eine Besuchergruppe über die Stahltreppe mit ins Erdgeschoss des Vereinsheims des Männerchors Orpheus 1863 Anrath nimmt. Neugierige Blicke wandern durch den großen hellen Raum, an dessen Wänden zahlreiche Urkunden hängen und in dessen Ecke ein Klavier steht. Dass hier einst die sanitären Anlagen und Umkleiden des Löschzugs Anrath der Freiwilligen Feuerwehr waren, kann sich kaum einer der Gäste vorstellen. Aber nicht nur der Probenraum bestimmt das Erdgeschoss. Das ehemalige Büro der Feuerwehrleitung beherbergt nun eine Thekenanlage. „Das ist die ehemalige Theke vom Florianstübchen in der zweiten Etage. Wir haben sie dem Löschzug abgekauft, hier unten installiert, eine neue Holztheke schreinern lassen und auch die Arbeitstheke in Auftrag gegeben“, informiert Straeten.

Nicht mehr wiederzuerkennen ist das ehemalige Feuerwehrhaus. Davon konnten sich die Besucher jetzt überzeugen. Der Männerchor hatte zu einem Tag der offenen Tür eingeladen, um sein neues Daheim vorzustellen. 1050 Arbeitsstunden Eigenleistung stecken in dem direkt neben der Feuer- und Rettungswache liegenden Gebäude. Ein Kern von sieben Sängern der Gemeinschaft war unter die Handwerker gegangen und hatte nach dem Auszug des Löschzuges mit der Renovierung des über drei Etagen gehenden Gebäudes begonnen.

Eines der Schmuckstücke im neuen Orpheum ist die Thekenanlage im Erdgeschoss. Foto: Norbert Prümen

Info Der Männerchor probt immer freitags Der Männerchor Orpheus 1863 Anrath zählt 46 Mitglieder, davon 29 aktive Sänger im Alter von Anfang 30 bis Mitte 80. Der Chor probt jeden Freitag von 20 bis 22 Uhr im Orpheum, Fadheider Straße 3. Interessierte ab 16 Jahren können einfach zu einer Probe kommen. Eine gesangliche Ausbildung ist nicht von Nöten. Chorleiter und Musikdirektor ist Klaus-Peter Jamin. Der Mitgliedsbeitrag beträgt fünf Euro pro Monat.

„Fertig geworden sind wir im Februar. Das war unser letztes Projekt“, sagt Straeten, öffnet eine breite, weiße Tür und tritt zur Seite, um den Besuchern, die Gelegenheit zu geben hereinzuschauen. Dort, wo einst der alte Durchgang zur Fahrzeughalle war, ist eine behindertengerechte Toilette entstanden. Über das großzügige Foyer samt Treppenhaus geht es in die erste Etage, wo einst die Hausmeisterwohnung zu finden war. Das Kinderzimmer ist zum Notenarchiv für gleich zwei Chöre geworden, denn nicht nur der Männerchor, sondern auch der Willicher Singkreis „Im Takt“ probt im Vereinsheim. Dazu kommt der Frauenchor Anrath, der ebenfalls die Räume nutzt und dessen Notenarchiv im Dachgeschoss untergebracht ist. Auch der Bürgerbusverein hat sein Domizil in dem schmucken Vereinshaus, und die Karnevalssänger des Oprheus sind ebenso an der Fadheider Straße 3 zu Hause.

Das Schlafzimmer der früheren Wohnung beherbergt nun ein Büro, und aus dem einstigen Wohnzimmer sind die modernen Toilettenanlagen für Damen und Herren geworden. Dass es sich dabei um die ehemalige Sanitäreinrichtung der Feuerwehr handelt, ist den Waschbecken und Toiletten nicht anzusehen. Sie glänzen wie neu. Die Küche ist die Küche geblieben, „wobei wir das Glück hatten, eine Küche kostenfrei zu erhalten. Wir mussten sie nur in Mönchengladbach selbst abbauen und hier wieder aufbauen“, berichtet Straeten. Noch eine Etage höher ist aus dem Feuerwehrschulungsraum ein zweiter Probenraum samt Klavier geworden, und im Florianstübchen steht die alte Theke vom Orpheum.

Auch die Toiletten wurden auf Vordermann gebracht. Foto: Norbert Prümen