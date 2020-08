Matinée im Schloss Neersen : Barocke Tanzmusik brachte besondere Atmosphäre in die Motte

Neersen „Der König tanzt – Musik am Hof von Versailles“: Zwei Musikerinnen der Hamburger Ratsmusik brachten barocke Tanzmusik ins Schloss Neersen.

„Am Hofe Ludwig XIV. wurde rund um die Uhr musiziert“, erklärte Simone Eckert in ihrer Begrüßung zur Matinée am Sonntag. Ebenso erfuhr das Publikum in „Kammerbesetzung“ von gut 20 Personen in der Motte, dass Ludwig XIV. ein leidenschaftlicher Tänzer war, und eine seiner Rollen in einem Ballett – Seine Majestät tanzte als Gott Apollon die aufgehende Sonne – brachte ihm 1653 den Beinamen „Sonnenkönig“ ein.