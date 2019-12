Weihnachten 2019 : Eine Auszeit auf dem Bauernhof

Anrath Ein Bauernhof vermittelt in der schnelllebigen Zeit ein Stück Geborgenheit. Warum dies so ist, weiß Familie Schmitz genau. Urlauber, die auf dem Clörather Kerstenhof Ferien auf dem Bauernhof machen, spüren das Gefühl sofort.

Der Duft nach Heu liegt in der Luft, was der großen Heuecke zuzuschreiben ist, die geschützt unter dem Dach der breiten Innenhofüberdachung liegt. Das Gefühl, sich in einer heilen Welt voller Geborgenheit und Ruhe zu befinden und die schnelllebige Zeit hinter der Hofeinfahrt zurückgelassen zu haben, macht sich breit. „Wenn die Gäste unsere Tiere sehen, gerade unser putzigen Minischweine oder unseren Esel Pauline, dann beginnen die Augen von Kindern und Erwachsenen zu leuchten. Kindern, die sich einmal zu den Kaninchen Lilly und Mausi in den Auslauf im Stall setzen und das weiche Fell streicheln, ist die Glückseligkeit regelrecht anzusehen. Ein Bauernhof wie unserer mit den vielen verschiedenen Tieren transportiert ganz viel Atmosphäre. Die Besucher fühlen sich einfach wohl. Wo haben gerade Städter denn noch Kontakt mit Tieren?“, fragt sich Josef Schmitz.

Die Ferienwohnung selber vermittelt schon beim ersten Eintreten das Gefühl, nach Hause zu kommen. An der Flurwand hängt der große Filzpantoffel, in dem sich ein ganzer Schwung von weichen Pantoffeln verbirgt. Eine Schüssel mit Obst steht auf dem Küchentisch. Kuschelige Kissen zieren die Couch. Im Badezimmer steht die Waschmaschine, und auch der Fön liegt parat. Dekorationsgegenstände sind überall liebevoll verteilt, und an den Wänden hängen auf Leinwand gezogene Tierbilder, die allesamt auf dem Hof aufgenommen wurden. Es könnte das eigene Daheim sein, in das man kommt. „Es ist uns wichtig, familiäre Gemütlichkeit, die bei uns in der Familie auf dem Hof selber gelebt wird, zu transportieren. Die Gäste sollen diese ganz spezielle Geborgenheit spüren“, sagt Maria Schmitz. Man gebe auf dem Kerstenhof ein Stück Familie und damit auch Geborgenheit an die Gäste ab, fügt sie an. Ein stückweit die Seele baumeln lassen und es sich gut gehen lassen. Wobei allein das Streicheln von Tieren entspannt. „Wenn unsere Gäste uns am letzten Tag ihres Aufenthaltes sagen, sie möchten am liebsten gar nicht wegfahren, dann wissen wir, dass wir alles richtig gemacht haben“, sagt Schwiegertochter Karina Schmitz.