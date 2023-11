Jugendeinrichtung in Willich Die „Titanic“ liegt noch im „Trockendock“

Wer die Jugendeinrichtung Titanic am Josefsplatz 17 in Anrath kennt, dem ist es schon aufgefallen: Dort, wo einst über dem Eingangsbereich eine Wand aus Glasbausteinen das Bild bestimmte, ist eine moderne Glasfront eingezogen, was den Bereich merklich aufwertet. Das ist aber nicht das Einzige, was sich in der Einrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit, die sich in Trägerschaft der Katholischen Kirchengemeinde Sankt Johannes Anrath befindet, verändert hat. Die Kirchengemeinde hat eine halbe Million Euro in die Hand genommen, um die Titanic auf Vordermann zu bringen. 80 Prozent der Kosten übernahm das Bistum Aachen, 20 Prozent die Kirchengemeinde. „Das ist wie bei ihrer Namensvetterin, wäre sie nicht gesunken: Ein Schiff, das über Jahrzehnte seinen Dienst tut, muss ab und zu ins Dock, damit es weiter funktionieren kann“, sagt Ernst Schaub vom Kirchvorstand.