Kinderbetreuung in Willich Keine Annahme des Kita-Antrags: Parteien wenden sich ans Land

Der Willicher Rat hat am Dienstagabend die Entscheidung darüber vertagt, ob die Stadt mehr Erzieherstellen in den städtischen Kitas einrichten soll als im gesetzlichen Personalschlüssel (eine Landesvorgabe) vorgesehen. Damit endete eine mehrmonatige Diskussion um einen interfraktionellen Antrag von Bündnis 90, FDP und Für Willich, die zu einem heftigen Streit zwischen Grünen und SPD geführt hatte. Die drei Fraktionen hatten angesichts des akuten Betreuungsausfalls in städtischen Kitas in den ersten Monaten des Jahres im März beantragt, die Stadt solle zwölf Erzieherstellen mehr schaffen, als die Personalverordnung im Rahmen des NRW-Kinderbildungsgesetzes vorsieht. Das Geld solle an anderen Stellen im Haushalt gespart werden.