Busunternehmer aus Schiefbahn : Ein Bus bringt Lebensmittel

Schiefbahn Frank Koschatzky will helfen. Der Inhaber des Schiefbahner Omnibus-Vertriebs West hat aus einem Überlandlinienbus einen mobilen Dorfladen gemacht und geht auf Tour im Westkreis.

Der Inhaber des Omnibus-Vertriebs West in Schiefbahn hat aus einem seiner Busse einen mobilen Dorfladen gemacht. Hintergrund ist die aktuelle Corona-Krise. „Wir wollen einen gemeinnützigen Beitrag zur Versorgung der Menschen mit Lebensmitteln leisten“, sagt Koschatzky. Die Idee entstand aus der aktuellen Situation der Busbranche. Viele Fahrzeuge stehen auf den Betriebshöfen und werden derzeit nicht mehr genutzt. Das brachte auch den 54-Jährigen auf die Idee, mit einem seiner Busse Hilfe zu leisten. Gemeinsam mit der Schiefbahner Firma Boeckels Nutzfahrzeuge wurde der Überlandlinienbus umgebaut, damit die Lebensmittel einfach und unkompliziert transportiert werden können. Für die kostenlose Beklebung des Busses sorgte die Firma Imagno Digital aus Krefeld, während sich das Kempener Unternehmen Kaas Frischdienst sowie der Handelshof in Mönchengladbach um die Versorgung mit Lebensmittel kümmern. Mit einer unbürokratischen Genehmigung räumte das Ordnungs-, Gewerbeaufsichts- und Gesundheitsamt des Kreises Viersen die letzte Hürde aus dem Weg.

„Wir wollen an der ganzen Aktion nichts verdienen, sondern wirklich nur einfach Hilfe leisten. Daher ist es toll, dass wir die Lebensmittel auf Kommission bekommen konnten. Was wir letztendlich nicht verkaufen, geht zurück“, sagt Koschatzky. Der Handelshof hat für den mobilen Dorfladen ein entsprechendes Sortiment an Lebensmitteln zusammengestellt, die dem eines kleinen Ladens entspricht, allerdings ohne Produkte, die eine Kühlung benötigen. Die Palette reicht von der H-Milch über Eier und Margarine bis hin zu Konserven, Nudeln, Süßigkeiten und Reis. Beim Einkauf im mobilen Dorfladen wird genauso auf Abstand und begrenzte Personenzahl im Bus geachtet wie in jedem anderen Lebensmittelgeschäft. Ganz wichtig: Jeder Einkäufer muss eine Tasche mitbringen. Tüten gibt es im mobilen Dorfladen nämlich nicht.