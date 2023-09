Haushalt der Stadt Willich Sparen, aber trotzdem investieren

Willich · Willichs Kämmerer Raimund Berg stellte am Mittwoch den Haushaltsentwurf für 2024 vorab vor. Der Rat erhielt diesen am Abend in einer Präsentation und wird ihn nun beraten. Die Zahlen sind ernüchternd. Acht Millionen Euro fehlen.

21.09.2023, 05:15 Uhr

Willichs Kämmerer Raimund Berg präsentiert den Haushalt 2024. Der erste Entwurf weist einen Fehlbetrag von rund acht Millionen Euro aus. Dennoch ist er verhalten optimistisch. Foto: Sven Schalljo

Von Sven Schalljo

Seinen Humor hat Willichs Kämmerer Raimund Berg nicht verloren, doch die Stimmung könnte dessen ungeachtet besser sein. „Es hilft nicht, jetzt in Depression zu verfallen, aber klar ist: Es hat schon schönere Zeiten gegeben“, sagt der für die Finanzen Verantwortliche im Gespräch zur Vorstellung des Haushaltsentwurfs. Dieser weist für das Jahr 2024 zunächst einen Fehlbetrag von 9,9 Millionen Euro aus. „Ich kann als Kämmerer eine Reduzierung aller städtischen Ausgaben um ein Prozent fordern. Das habe ich getan, was rund 1,9 Millionen ausmacht, die erfahrungsgemäß auch erreichbar sind. Dann bleibt ein Fehlbetrag von acht Millionen“, sagt Berg.