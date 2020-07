Gebäude- und Wohnungseigentümerverein Willich : 100 Beratungen rund um die Immobilie pro Jahr

Willich Der Gebäude- und Wohnungseigentümerverein Willich feiert sein zehnjähriges Bestehen. Ralf Viehmann wurde als Vorsitzender bestätigt. Wegen der Corona-Pandemie fand die Wahl schriftlich statt.

(RP) Ein kleines Festprogramm war schon geplant für die Jubiläums-Mitgliederversammlung des Gebäude- und Wohnungseigentümervereins Willich (GWW), die in diesen Tagen stattfinden sollte, wegen Corona aber nicht stattfinden kann. „Sobald sich abzeichnet, dass ein gefahrloses Zusammentreffen von bis zu 100 Menschen ohne Einhaltung von Abstandsregeln möglich wird, werden wir uns um einen Termin bemühen und die Versammlung nachholen“, sagt Ralf Viehmann. Da in diesem Jahr aber seine zweite Amtszeit als Vorsitzender ablief, wurden die vorgeschriebenen Wahlen schriftlich durchgeführt: Viehmann wurde mit 118 Stimmen bei einer Enthaltung für die nächsten fünf Jahre im Amt bestätigt. „Das Wahlergebnis bestärkt mich darin, mich auch in der Zukunft mit vollem Einsatz der Anliegen unserer Mitglieder anzunehmen“, sagt der Fachanwalt für Mietrecht.