Bio-Qualität und Handarbeit Der Dinkelbrand mit 100 Prozent Willich

Beim Wort Dinkel denken die meisten Menschen an gesundes Essen. Anwendungen wie Dinkelbratlinge kommen in den Kopf. Für Christoph Heyes und sein Team der neuen Willicher Brauerei löste das Getreide, eine Unterart des Weizens, andere Gedanken aus. „Ob die meisten Menschen dabei an solche Dinge denken, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob der Dinkel vom Hof von Andreas Binger, den wir verwenden, sonst dafür genutzt wird“, sagt er lachend. Sein Team und er entschieden sich jedenfalls anders. Sie nutzen den Rohstoff, um daraus einen Kornbrand herzustellen.