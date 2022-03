Verein in Anrath : Der Bürgerbus braucht neue Fahrer

Anrath Der Bürgerbusverein Anrath braucht Unterstützung, damit er weiter problemlos rollen kann. Viele der derzeit 38 Fahrer können nur eingeschränkt in den Einsatz gehen. Das führt zu höheren Belastungen der anderen Fahrer.

Wenn Matthias Zeies von 38 Fahrern für den Bürgerbus Anrath spricht, dann hört sich das im ersten Moment nach einer ausreichenden Menge von Ehrenamtlern an, die den Bürgerbus fahren. Eigentlich wäre das auch so, aber „viele unserer Fahrer haben aufgrund ihres Alters von 60 plus mit gesundheitlichen Problemen zu tun und können daher nicht uneingeschränkt in den Einsatz gehen“, sagt der Vorsitzende des Bürgerbusvereins.

Wenn Fahrerinnen und Fahrer beispielsweise ein neues Knie oder eine neue Hüfte bekommen, wie es in diesem Alter vorkommen kann, fallen sie längerfristig aus – und diese Zeiten müssen überbrückt werden. Das heißt für die anderen Fahrer, dass eine Mehrzahl an Stunden zu leisten ist. Etwas, was auf Dauer nicht funktioniert. Hinzu kommt, dass die noch berufstägigen Ehrenamtler zumeist nur an den Samstagen oder unter der Woche nur sehr eingeschränkt Touren übernehmen. Ist dann noch jemand in Urlaub, wird es ganz schwierig, den Bürgerbus entsprechend zu besetzen.