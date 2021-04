Kostenpflichtiger Inhalt: Themenwoche: Was wir essen : Milch aus Willicher Bio-Molkerei

Petra Zens beim Abfüllen der Flaschen. „Es war schon mein Traum, als wir 2016 mit der Umstellung auf Bio gestartet sind, irgendwann einmal eine eigene Molkerei zu haben, um unsere Milch regional vermarkten zu können“, sagt sie. Foto: Norbert Prümen

Willich Petra Zens hat sich auf dem landwirtschaftlichen Bioland-Milchviehbetrieb der Familie in Willich einen Traum erfüllt. In diesem Jahr ging auf dem Schauhof eine eigene Molkerei an den Start. Die Milch der Kühe wird regional vermarktet.