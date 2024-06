200 Jahre Kirchenchor St. Johannes Anrather Chor begeistert beim eigenen Jubiläum

Am Ende der Messe in der Pfarrkirche St. Johannes dankte Pfarrer Poltermann für die „kreative Lösung“, die sein Versehen in der musikalischen Abfolge ausgebügelt hatte. „Ich bin mir sicher, dieses Jubiläum bleibt in Erinnerung“, prophezeite der Geistliche. In der Aufführung von Haydns kurzer Messe zeigte sich der Kirchenchor von St. Johannes im mittlerweile vertrauten Verbund mit der Chorgemeinschaft St. Hubertus sowie unterstützt durch den Schiefbahner Kammerchor durchgehend gut vorbereitet. Die Begleitung übernahmen Organist Roland Ring und ein hiesiges Instrumental-Ensemble. Zum „Kyrie“ führte die Chorgemeinschaft geschlossen in die melodische Ausdruckskraft des beliebten Werks ein. Beim „Credo“ ließen Sängerinnen und Sänger das „Amen“ in verteilten Einsätzen sanft leuchten. Geschlossen gelang auch das Gloria, in dessen komprimierter Fassung von 31 Takten die Texte übereinandergelegt sind.