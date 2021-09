Gastronomen können sich beteiligen : Der Alleeschulhof in Anrath wird zum Pop-up-Biergarten

Anrath Der Platz vor der Alleeschule in Anrath soll sich am 8. Oktober mit Leben füllen. Dann wird dort geschlemmt und gefeiert. Gastronomen, die noch mitmachen möchten, können sich melden.

Der Feierabendmarkt in Willich war auch angesichts der vielen Besucher offensichtlich ein „Ankommer“ – jetzt steht das nächste Event an: In Anrath gibt es am Freitag, 8. Oktober, von 17 bis 21 Uhr einen „Pop-up-Biergarten“.