Tipp der Woche aus Willich : Radeln, wo einst die Züge fuhren

Willich Entlang der alten Bahntrasse zwischen Krefeld und Mönchengladbach können sich Radler auf eine Radtour mit Geschichte begeben: Der 5,5 Kilometer lange Alleenradweg in Willich macht es möglich.

Groß und mächtig erhebt sich das Schloss Neersen hinter dem heckeneingefassten Parkplatz. Der Willicher Verwaltungssitz in der historischen Anlage ist aber nicht das Ziel, wenn das Auto geparkt und die Räder vom Träger genommen wurden. Schloss Neersen ist zwar immer einen Abstecher wert, aber an diesem Tag geht es auf den Alleenrad.

Es geht weiter in Richtung der nächsten Autobahnbrücke, dieses Mal unter der A 52 hindurch. Vorher befindet sich rechter Hand der Neersener Bruch. Es schließt sich die Querung vom Flüsschen Cloer an. Die Bäume, Sträucher und Hecken weichen Feldern und Wiesen. Große landwirtschaftliche Anlagen tauchen auf. Auf der alten Bahntrasse geht es durch den Ortsteil Niederheide von Schiefbahn. Gärten und Bebauung prägen das Bild.

Vorsicht ist beim Überqueren der Alten Poststraße angesagt. Es gibt zwar eine Verkehrsinsel, aber nicht jeder Autofahrer hält sich an das vorgeschriebene Tempo 50. Es geht in Richtung Willich. Für Freunde des Polospiels bietet sich ein kurzer Halt an. Auf Gut Hülsdonk in Willich ist nämlich der Rhein Polo Club Düsseldorf zu Hause. Wer Glück hat, kann Polospieler auf ihren Pferden beim Training beobachten.