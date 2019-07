St.-Sebastianus-Bruderschaft : Dennis Stelzer ist Schützenkönig in Neersen

Neersen Dennis Stelzer ist neuer Schützenkönig der St.-Sebastianus-Bruderschaft Neersen. Um Punkt 17.58 Uhr am Montagabend holte der 28-Jährige mit dem 255. Schuss unter dem Jubel der Anwesenden den Vogel von der Stange.

Viele Zuschauer verfolgten am Schießstand am Wahlefeldsaal das mehrstündige Schießen, das mit der Ermittlung des Jungschützenkönigshauses begonnen hatte. Elf Jungschützen kämpften um die begehrte Königskette. An den Start durften die Jungschützen bis zum 24. Lebensjahr gehen. Valeska Busch hatte nach einem spannenden Wettkampf die Nase vorn – mit dem 255. Schuss. Die 22-Jährige ernannte folgendes Team: 1. Ministerin Dunja Stolarski, 2. Ministerin Karoline Busch, Königsoffizier Marvin Nieendick. Die jungen Damen kommen aus der Fahnenschwenkergruppe „Die Kessen 2010er“. Die feiern in 2020 ihr zehnjähriges Bestehen und freuten sich deshalb natürlich besonders.