Jahreshauptversammlung des Ortsvereins : Dem Roten Kreuz gehen in Willich die Ehrenamtler aus

Willich Zehn Mitglieder haben ihre Tätigkeit beim DRK-Ortsverein in den zwei Corona-Jahren beendet. Und nun soll ab 2027 noch eine Notfallsanitäter-Pflicht kommen. Dabei ist die Hilfe der Ehrenamtlichen in Krisenzeiten wichtiger denn je.

Die Willicher DRKler hatten nach der Flutkatastrophe eine Woche Basishilfe geleistet. Sven Möllenbrink weiß seitdem, was Mangel an Material bedeuten kann. Und wie wichtig Arbeitgeber sind, die ihre Mitarbeiter für Einsätze beim DRK freizustellen. „Wir sind endlich nicht mehr obdachlos“, freute sich Christoph Seffern von der Bereitschaftsleitung über die neue Geschäftsstelle in Anrath. Was er beklagte: „Die natürliche Personalfluktuation konnte nicht ausgeglichen werden.“ Markus Schulze, Bereichsleiter der „Blaulichtfraktion“, setzt auf Interessierte, die sich vorstellen können, den Willicher Ortsverein zu verstärken und über 02156 1202 oder info@drk.willich.de Kontakt aufnehmen können.