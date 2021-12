Treffen mit Taipeh-Vertreter : Delegation besucht taiwanische Firma in Willich

Willich Ein Kennenlernen und einen Austausch gab es kürzlich bei der taiwanischen Firma Fortron/Source Europa an der Willicher Carl-Friedrich-Benz-Straße in Willich.

Die Gelegenheit war günstig: der noch relativ „neue“ Bundestagsabgeordnete Martin Plum (CDU) hatte sich für ein erstes Kennenlernen mit David W. T. Chang, Generaldirektor der in Frankfurt beheimateten Taipeh-Vertretung in der Bundesrepublik, bei der in Willich ansässigen taiwanischen Firma Fortron/Source Europa verabredet – und da ein Besuch dieser Firma im Rahmen der üblichen Unternehmenskonsultationen von Willichs Bürgermeister Christian Pakusch und Wirtschaftsförderer Christian Hehnen in der Agenda stand, schlossen sich die beiden an, um den Generaldirektor und seinem Stellvertreter Ti-Yu Hsueh im Europa-Firmensitz der Gruppe an der Willicher Carl-Friedrich-Benz-Straße in Münchheide persönlich kennenzulernen.