Delegation aus Willich bei der Expo Real Hotelprojekt und Lebensmittelmarkt werden konkreter

Ein weiteres Thema war auch die Ansiedlung von weiteren Lebensmittelanbietern in der Stadt Willich. „Hier konnten wir erste Ideen austauschen und haben verabredet, diese Ideen noch in diesem Jahr deutlich zu konkretisieren“, so Christian Pakusch. Gerade für die Stadtteile Anrath und Schiefbahn seien Lebensmittelanbieter ein sehr wichtiges Thema, so der Bürgermeister weiter.