Willicher Freizeitbad : Bütt-Freibad ist seit Freitag eingeschränkt geöffnet

Willich Seit Freitag, 15 Uhr, hat zumindest das Freibad der Willicher „Bütt“ wieder geöffnet – wenn auch mit deutlichen Einschränkungen. Zunächst können obendrein nur Besitzer von Sportschwimmerkarten mit Freibadnutzung ins Bad.

Das Bad geht unter den Pandemie-Umständen in einer reduzierten Version an den Start – wofür Badleiter Philipp Bauknecht vorab um Verständnis bittet: „Die Situation ist, wie sie ist. Das können wir jetzt nicht ändern und müssen gemeinsam, also Besucher und Bütt-Team, versuchen, das Beste daraus zu machen.“ Ins Bad geht es also nur mit einem Online-Ticket. Die sind aber aktuell wegen massiver technischer Schwierigkeiten mit einem externen Anbieter noch nicht buchbar – was dazu führt, dass am Freitag nur Besitzer von Sportschwimmerkarten mit Freibadnutzung ins Bad konnten. Badmanager Bauknecht arbeitet mit seinem Team fieberhaft an der Lösung des Problems – und sobald die Lösung da ist, wird das Bad für alle geöffnet.