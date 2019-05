„De Bütt“ : Außensauna und Wintergarten stehen

Die Panoramascheibe der Sauna mit Blick nach außen ist ein einseitig durchlässiger Spiegel. Foto: Norbert Prümen

Willich Die Fertigstellung der neuen Saunalandschaft im Willicher Schwimmbad „De Bütt“ geht mit großen Schritten voran. Die Eröffnung verzögert sich allerdings ein wenig.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bianca Treffer

„De Bütt“ hat was aufs Dach gekriegt. Genauer gesagt sind es sogar zwei Dinge, die seit einigen Tagen zu den Dachaufbauten gehören. „Unsere neue Außensauna und der Wintergarten stehen“, freut sich Schwimmbadleiter Philipp Bauknecht. Der 40 Quadratmeter große Wintergarten in Anthrazit mit seinen Dachrollos und die finnische Panoramasauna mit Blick auf den Freibadbereich, wobei ein großes Panoramafenster die Aussicht auf den Freibadkomplex ermöglicht, sind installiert. Wobei die Scheibe des Panoramafensters verspiegelt ist und zusätzlich noch eine Außenfolie bis zu einer Höhe von 90 Zentimetern erhalten wird. Einblicke von außen sind so nicht möglich, während die Saunabesucher von innen herausschauen können.

Badleiter Philipp Bauknecht geht davon aus, dass die neue Saunaanlage Ende Juni/Anfang Juli eröffnet wird. Foto: Norbert Prümen

Wenn Philipp Bauknecht allerdings auf den Dachboden schaut, dann verdunkelt sich sein Blick. Das Gewerk „Bodenbelag“ war ausgeschrieben und vergeben worden. „Dann ist uns das Unternehmen kurzfristig abgesprungen, und wir mussten uns um Ersatz bemühen. Das hat Zeit gekostet und uns terminlich nach hinten geworfen“, informiert der Badleiter. Auf dem Dach gibt es zudem eine weitere Verzögerung, was den Steg betrifft. Die Stahlunterkonstruktion für die Verbindung zwischen dem Neubau, der Treppenhaus, Aufzug sowie Umkleide samt sanitären Anlagen beherbergt, und dem eigentlichen Saunabereich steht bereits, aber mit dem gläsernen Aufbau gibt es ebenfalls Probleme.

Info Dreistunden-Ticket für die Sauna Zukünftig bietet das Willicher Freizeitbad „De Bütt“ für den Saunabereich ein Dreistundenticket für 14 Euro sowie ein Tagesticket für 17 Euro an. Dazu kann der Freibadbereich im Sommer für drei Euro dazugebucht werden. Eine halbe Stunde Nachlösen beim Dreistundenticket liegt bei 1,50 Euro. Danach ist der Tagestickettarif zu zahlen. Die Preise gelten wochentags wie auch am Wochenende. Die 12er-Karte liegt bei 140 bzw. 170 Euro.

Zufrieden ist Bauknecht allerdings, wenn er eine Runde durch die neue Saunalandschaft dreht. Die Saunen sind komplett eingebaut. In der Bio-Sauna ist die Wand mit dem Weidengeflecht ein wahrer Hingucker geworden, und in der Finnischen Sauna machen die wechselnden Elemente von Holz und Ziegeloptik die Atmosphäre der Sauna aus. Wobei schon ein leichter Geruch nach Sauna in der Luft liegt. „Wir haben den Sauna­ofen zur Probe bereits einmal eingeheizt“, erzählt Bauknecht.

Das Dampfbad mit seinen großen Fliesen und der LED-Beleuchtung ist ebenfalls bereits fertig. Im zukünftigen Ruheraum sind Maler mit der Wandgestaltung beschäftigt. Andere Arbeiter bringen letzte Deckenplatten an. Noch etwas verloren steht das Tauchbecken mit seiner eingebauten Treppe neben den Saunen. Dass das Tauchbecken für ein massives Problem gesorgt hat, sieht man ihm nicht an. „Wir mussten es mit vier Männern mittels Leiter über die zu diesem Zeitpunkt noch offene Wand des Wintergartens nach oben transportieren. Aufgrund seiner Breite ging es nicht über die Treppe. In Schräglage haben wir es knapp durch die Wintergartentür bekommen, die hier oben die größte Tür ist“, erzählt der Badleiter. Nun muss das Becken noch montiert und verkleidet werden.

Aus den Wänden ragen die Anschlüsse für die Ganzkörperdusche sowie die Kalt- und Warmduschen. Auch aus dem Boden schauen Anschlüsse hervor. Hier werden die Fußbecken angeschlossen. Der alte Treppenaufgang ist bereits verschlossen. Nur die Säule erinnert noch daran, dass die Gäste einst an dieser Stelle die Sauna betraten. Der neue Treppenaufgang neben dem Aufzugschacht im Neubau ist bereits fertig gestellt. Er wartet nur noch auf seine Fliesen. Auch die Elemente für das Drehkreuz im Eingangsbereich und die Kartenautomaten sind installiert.

Leer wirkt die Ecke, in der lediglich ein Betonsockel zu sehen ist. „Hier kommt unser Kassenautomat hin. Die Besucher haben jetzt die Gelegenheit nachzuzahlen, wenn sie sich für den Dreistundentarif anstelle des Tagestickets entschieden haben“, erklärt Philipp Bauknecht, der in Richtung der Umkleiden geht.

Die neuen Spinde im Umkleidebereich sind größer als die Vorgänger. Die Schlösser werden mit der Eintrittskarte aktiviert. Foto: Norbert Prümen

Die neuen Umkleiden punkten mit großen Schränken in Holzoptik. „Früher hatten wir halbe Spinde. Jetzt sind es ganze Modelle. Das heißt: Alles kann besser verstaut werden“, sagt er. Praktisch ist zudem die Funktionsweise. Die Gäste stecken ihre Saunakarte innen in den Schrank und aktivieren so das Schloss. Von außen ziehen sie das Armband mit Coin ab und gehen saunieren. Großzügig präsentiert sich auch der Behindertenbereich mit Umkleide und sanitären Anlagen.