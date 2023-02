Nach langen Verzögerungen bei Willich-Neersen So geht es bei der Dauerbaustelle an der A 44 weiter

Am Mittwochmorgen nahmen schon wieder einige Fahrzeuge die Ausfahrt in der Anschlussstelle Münchheide, die auf die Landstraße nach Willich und in seine Ortsteile, sowie Tönisvorst und Kempen führt. Seit Ende Januar war es hier in Richtung Düsseldorf nicht möglich, die Autobahn 44 zu verlassen. Nun hat die Autobahn GmbH am Dienstag überraschend ein paar Tage früher als beabsichtigt die Sperrung aufheben können. Nur: Arbeiten an der Ausfahrt waren gar nicht vorgesehen. Es handelte sich um eine Notmaßnahme, denn es war aufgefallen, dass ein Teil der Böschung abgesackt war. Sie wurde nun mit neuer Erde, Schotter, Kokosmatte und Setzlingen gesichert.