Wirtschaft in Willich Regierungspräsident zu Gast bei Schunk

Fragt man auf der Straße Passanten, was sie mit Keramik verbinden, so werden die meisten wohl eher an Geschirr und Töpferwaren denken. Einige an Hightech interessierte Menschen denken vielleicht an die Hitzeschutzkacheln an Raumfähren, die für den Wiedereintritt unerlässlich sind. Doch wie weit das Einsatzgebiet des extrem hitzebeständigen, formstabilen und leichten Werkstoffs wirklich ist, werden wohl die allerwenigsten wissen.