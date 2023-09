Willichs Freizeitbad Wie „de Bütt“ zukunftsfähig werden soll

Willich · Es ist das größte Investitionsprojekt in der Geschichte der Stadt Willich: Das Freizeitschwimmbad „de Bütt“ wird in den nächsten Jahren für rund 18,5 Millionen Euro saniert. Was genau wann passiert.

01.09.2023, 12:00 Uhr

Ganz romantisch kommt das Hallenbad im Kerzenschein daher. In den kommenden Jahren soll es saniert werden. Foto: Stadt Willich/Reimann, Friedhelm (rei)

Von Nadia Joppen

Das Freizeitschwimmbad „de Bütt“ ist das Aushängeschild für Freizeitsport und Schwimmen in Willich – allerdings ist es mittlerweile knapp 30 Jahre in Betrieb. Der Rat hat Mitte August den Grundsatzbeschluss zur Sanierung und zur Beibehaltung des Konzeptes „Freizeitschwimmbad“ einstimmig gefasst. Eingeplant sind 18,56 Millionen Euro, um das Bad fit für die nächsten 25 Jahre zu machen. Es gebe tatsächlich viele „Großbaustellen“, schildern Willichs Kämmerer Raimund Berg und Badleiter Philipp Bauknecht. „Die Technik stammt aus dem Jahr 1994, und Experten rechnen mit einer Laufzeit von 15 bis 20 Jahren. Sie ist aber jetzt seit fast 30 Jahren im Einsatz“, sagt Berg. „Die Ersatzteilbeschaffung wird schwierig, wir haben Schwierigkeiten, die Wasser- und Lüftungsanlagen in Betrieb zu halten“, ergänzt Bauknecht. Auch die Elektrik sei durch die konstant hohe Luftfeuchtigkeit beansprucht.