Baumschutz in Willich Mit dem Hammer auf der Jagd nach kranken Bäumen

Wenn Harald Kaufmann, Baumexperte der Gemeinschaftsbetriebe Willich, mit dem Hammer durch die Parks der Stadt läuft und gegen Bäume klopft, erntet er dabei so manchen fragenden Blick. Doch was er tut, ist kein absurdes Hobby, es ist Arbeit im Sinne der Sicherheit der Bürger. Denn ähnlich, wie ein Arzt Ultraschall einsetzt, um in den Körper seiner Patienten zu schauen, geht auch Kaufmann mit Schallwellen auf die Jagd nach Krankheiten seiner Schützlinge, der Bäume.